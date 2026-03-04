Haberler

Estonya'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İran'dan yönelen balistik mühimmat konusunda Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Bakan, NATO'nun kolektif güvenliği için savunma ve caydırıcılığın önemine vurgu yaptı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Tsahkna, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İran'ın saldırılarını kınadığını ve son balistik füze önleme girişiminin ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Tsahkna, sivillerin ve müttefik toprakların korunmasına yönelik hızlı müdahalenin memnuniyetle karşılandığını bildirdiği paylaşımında, "Hava ve füze savunması dahil olmak üzere güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önemini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Irak, elektrik sisteminin tamamen çökmesi nedeniyle karanlıkta kaldı

Komşu ülke karanlığa gömüldü
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi

4 gün boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı

İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

Tüm dünya Orta Doğu'yu izlerken bir savaş da Afrika'da patlamak üzere
Milyonlarca kişiyi bu fotoğraflarla kandırdılar

Elden ele dolaşıyor! Çok geçmeden gerçek ortaya çıktı