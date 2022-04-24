Estonya'da halkalanan 'küçük akgerdanlı ötleğen' Ankara'daki istasyonda ağa takıldı

Estonyalı kuşbilimcilerce 5 Mayıs 2020'de halkalanıp doğaya salınan "küçük akgerdanlı ötleğen" türü kuş, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda yakalandı.

Kovid-19 salgını döneminde Estonya'nın Viru-Nigula Vald bölgesinde yaklaşık 1 yaşındayken halkalanıp bilgileri alınan kuş, iki yıl sonra Türkiye'de görüldü.

Ankara Üniversitesi, ODTÜ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün iş birliğinde çalışmalarını sürdüren Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nun olduğu sahaya gelen "küçük akgerdanlı ötleğen", 19 Nisan'da Tarım Orman Bakanlığı Uzmanı Burak Tatar ve gönüllü öğrenci ekibince yakalandı.

Yaklaşık 13 santimetre boyunda, 14 gram ağırlığındaki 3 yaşındaki kuşun, binlerce kilometre yol katettiğini tespit eden kuşbilimciler, incelemelerinin ardından kuşu doğaya saldı.

"Ankara göçmen kuşlar için önemli bir nokta"

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu sorumlularından Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Arzu Gürsoy Ergen, "küçük akgerdanlı ötleğen"in göçmen bir kuş olduğunu belirterek, bu kuşun üç yıldır güneydeki kışlama bölgesi ile kuzeydeki üreme bölgesi arasında gidip geldiğini söyledi.

Kuşun Ankara'yı göç sırasında "ikmal üssü" gibi kullandığı bildiren Ergen, "Bu kuş, kışı Afrika'da Sahra'nın güneyinde ve yine Arabistan ile Hindistan'ın güneyinde geçirir. Eylül, ekim ayları üreme bölgelerini terk edip nisan-mayıs aylarında geri döner. Türkiye'nin pek çok bölgesinde ürüyor ve yine göç sırasında sıklıkla görülüyor. Bu kuşun yakalanması, Eymir Halkalama İstasyonu'nun ve Ankara'nın göçmen kuşlar için önemli bir duraklama ve konaklama noktası olduğunu gösteriyor." dedi.

Eymir'de halkalanan kuşlar İsrail'de görüldü

Eymir Kuş Halkalama İstasyonu, ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Can Bilgin, Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanı Burak Tatar'ın sorumluluğu ve ortak yürütücülüğünde 2018 ilkbahar döneminden bu yana çalışmalarını düzenli olarak her göç sezonunda yürütüyor.

İstasyondaki ağa daha önce Romanya'da halkalanan "çıvgın" türü kuş takılırken, ekibin Eymir'de halkaladığı iki "karabaşlı ötleğen" İsrail'de, bir "karabaşlı ötleğen" ise Lübnan'da yakalandı.