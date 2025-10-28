Espiye'de Öğrenciler Şehit Jandarma Er Hüseyin Tahmaz'ı Andı
Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 1992 yılında Hakkari'de şehit olan jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın Esentepe Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, şehitlerine olan vefalarını göstermek amacıyla burada bir araya gelirken, Hüseyin Tahmaz'ın ruhu için dua etti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel