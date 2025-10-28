Haberler

Espiye'de Öğrenciler Şehit Jandarma Er Hüseyin Tahmaz'ı Andı

Espiye'de Öğrenciler Şehit Jandarma Er Hüseyin Tahmaz'ı Andı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 1992 yılında Hakkari'de şehit olan jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın Esentepe Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Öğrenciler, şehitlerine olan vefalarını göstermek amacıyla burada bir araya gelirken, Hüseyin Tahmaz'ın ruhu için dua etti.

Espiye'de üniversite öğrencileri, şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın mezarını ziyaret etti.

Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Hakkari'de 1992'de şehit olan Tahmaz'ın Esentepe Mahallesi'ndeki mezarı başında bir araya geldi.

Öğrenciler, şehit Hüseyin Tahmaz için dua etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yeraltı hazinesi! Altın yatakları dünyanın gündeminde
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Bolivya'da otobüs kazası: 16 ölü, 36 yaralı

Otobüs dağ yoluna düştü: 16 ölü, 36 yaralı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.