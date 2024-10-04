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Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi

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Giresun'un Espiye ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans organize edildi.

Giresun'un Espiye ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans organize edildi.

Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Şehit Cengiz Sarıbaş Denizcilik Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen konferanslara, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, din görevlileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Gülbe, hayatı boyunca ümmeti için çabalamış Hazreti Muhammed'i anlamanın ve onun gibi yaşamanın ümmetin vefası olacağını söyledi.

Hazreti Muhammed'i sadece belli günlerde anmakla yetinilmemesi gerektiğinin altını çizen Gülbe, şunları kaydetti:

"Onu her daim anlamalı ve hayatımıza da yansıtmalıyız. Efendimiz, cahiliye döneminde aklın, vicdanın kabul etmediği adetlerle yürüyen bir toplumu ıslah ederek örnek bir toplum haline dönüştürmüştür. Öyleyse bizler de onun yolundan gitmeli ve onu doğru anlatmalıyız ki sağlam bir toplum, sağlam nesiller yetişsin."

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel

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