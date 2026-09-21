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Espiye'de menfezde boğulan çocuğun ailesine Kaymakam Kavanoz başsağlığı diledi

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Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Çalkaya köyünde boğulan çocuğun ailesine başsağlığı diledi. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi; aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulan Yusuf Erdem Arslan'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kavanoz, Çalkaya köyünde yaşayan baba Hidayet ve anne Gülten Arslan ile görüştü, başsağlığı dilediğinde bulundu.

Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Z.S.G.'nın ise Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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