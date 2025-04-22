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Espiye'de Lise Öğrencilerinden Çevre Temizliği

Espiye'de Lise Öğrencilerinden Çevre Temizliği
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Giresun'un Espiye ilçesinde Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, toplumsal hizmet projesi kapsamında çevre temizliği yaptı. Öğrenciler, Karadere Mahallesi ve Demircili köyündeki çeşmelerin çevresi ve piknik alanlarındaki çöpleri topladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde lise öğrencileri çevre temizliği yaptı.

Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "Toplumsal Hizmet Çalışma Projesi" kapsamında Karadere Mahallesi ve Demircili köyündeki çeşmelerin çevresi ile piknik alanlarındaki çöpleri topladı.

Okul Müdürü Harun Hezer, toplumdaki çevre bilincini geliştirmek için böyle bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Bunu yaparken vatandaşlarımıza da örnek olmak istedik. Vatandaşlarımızdan daha temiz bir çevre için duyarlılık bekliyoruz. Unutmayalım ki en iyi temizlik kirletmemektir." dedi.

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Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
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