Haberler

Espiye'de İtfaiye Haftası Kutlandı

Espiye'de İtfaiye Haftası Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde, 'İtfaiye Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte yangın tatbikatı yapıldı. Belediye Başkanı Erol Karadere, hizmet verdiklerini belirtti.

Giresun'un Espiye ilçesinde "İtfaiye Haftası" dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, yaptığı konuşmada, 15 personel, 8 araç, 1 itfaiye amirliği ile hizmet verdiklerini söyledi.

Karadere, olası yangın ve benzeri durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini kaydetti.

Etkinlik, sergi açılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü

Stüdyodan kovulan yarışmacı şefin üzerine yürüdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.