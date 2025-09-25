Espiye'de İtfaiye Haftası Kutlandı
Giresun'un Espiye ilçesinde, 'İtfaiye Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte yangın tatbikatı yapıldı. Belediye Başkanı Erol Karadere, hizmet verdiklerini belirtti.
Giresun'un Espiye ilçesinde "İtfaiye Haftası" dolayısıyla kutlama programı yapıldı.
Hükümet konağı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, yaptığı konuşmada, 15 personel, 8 araç, 1 itfaiye amirliği ile hizmet verdiklerini söyledi.
Karadere, olası yangın ve benzeri durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini kaydetti.
Etkinlik, sergi açılmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel