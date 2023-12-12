Espiye'de "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali gerçekleştirildi
Giresun'un Espiye ilçesinde, "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali yapıldı.
Giresun'un Espiye ilçesinde, "Genç Bilaller Ezan Okuma" yarışmasının finali yapıldı.
Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda organize edilen yarışmaya, 15 öğrenci katıldı.
Yarışmada birinciliği Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokulu öğrencisi Muhammed Yusuf Nesil, elde etti.
Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.