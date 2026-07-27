Espiye'de çocuk ve kadın koruma toplantısı

Giresun'un Espiye ilçesinde "Çocuk Koruma ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, çocukların korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilçe genelinde alınan tedbirler görüşüldü.

Kavanoz, yaptığı konuşmada, çocukların güvenliği, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin devletin öncelikli görevleri arasında yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA