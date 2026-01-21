Haberler

Giresun'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde kaymakamlık tarafından bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantıda madde bağımlılığı ile mücadele, kurumlar arası iş birliğinin artırılması gibi konular ele alındı. Ayrıca, Jandarma ekipleri sahipsiz hayvanlar için besleme çalışması yaptı. Güce Kaymakamı ise yol açma çalışmalarında ağaç dallarının kesilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Giresun'un Espiye ilçesinde bağımlılıkla mücadele toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, madde bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, önleyici faaliyetler ve farkındalık çalışmalarının artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Espiye Jandarma Trafik Timi ekiplerince de kış şartlarında beslenmekte zorlanan sahipsiz hayvanlar için yol kenarlarına mama bırakıldı.

İlçede Espiye Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurul toplantısı da gerçekleştirildi.

Müftülük Toplantı Salonu'nda yapılan genel kurulda, mevcut başkan Taflancık Köyü muhtarı Turgut Çelik güven tazeledi.

Güce

Güce Kaymakamı Ali Can Uludağ, yaptığı açıklamada, kar nedeniyle kapanan köy yollarında çalışma yapan iş makinelerine engel olan ağaç dallarının kesilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle 7/24 görev başında olduğunu vurgulayarak, "Dalların görüşü engellemesi ve araçlara zarar vermesi, ekiplerimizin karla mücadele hızını düşürmekte ve müdahale süresini uzatmaktadır. Çalışmaların aksamaması ve ekiplerimizin güvenliği için, tüm vatandaşlarımızın derhal yol kenarlarındaki fındık dallarını budayarak yoldan çekmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Güce Belediyesince ise ilçe genelinde kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle ulaşımı aksatmaması için çalışmalara özen gösterdiklerini belirterek, zorlu hava şartlarına rağmen görev yapan tüm belediye personeline özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
Trump'tan Davos'ta Grönland tehdidi: Bir buz parçasını istiyoruz, hayır derseniz unutmayız

Davos'taki konuşmasına damga vuran tehdit: Hayır derseniz unutmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan

Açtığı işletmeyi 40 gün sonra kapattı! Nedeni de hayli enteresan
Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Terör örgütünden temizlenen bölgeye koştular! Evlatlarını bekleyenler var

Müjdeli haberi alınca o kapıya koştular! Evlatlarını bekleyenler var
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu