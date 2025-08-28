Espiye'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısında madde, tütün, davranışsal ve teknoloji bağımlılığı konuları ele alındı.

Giresun'un Espiye ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında, Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda, madde ve tütün bağımlılığının yanı sıra davranışsal bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı konusu ele alındı.

İlçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, tedbirler, kurumlar arası işbirliği ve projeler değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Bilenoğlu ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
11 milyon euroya alınmıştı! Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor

Taraftarın adını unuttuğu futbolcu takımdan gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.