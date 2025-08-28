Espiye'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Giresun'un Espiye ilçesinde, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında, Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda, madde ve tütün bağımlılığının yanı sıra davranışsal bağımlılık ve teknoloji bağımlılığı konusu ele alındı.

İlçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, tedbirler, kurumlar arası işbirliği ve projeler değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Sağlık Müdürü Şeyma Bilenoğlu ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.