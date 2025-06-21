Espiye'de 2. Çocuk Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi

Espiye ilçesinde, "2. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda organize edilen festivalde çocuklar, animasyon, okçuluk, yüz boyama ve boyama atölyeleri gibi aktivitelere katıldı.

Belediye Başkanı Erol Karadere, çocukları gün boyu sürecek festivalde eğlenmeye davet etti.