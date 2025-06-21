Espiye'de 2. Çocuk Festivali Coşkuyla Gerçekleştirildi
Espiye ilçesinde, Esentepe Parkı'nda gerçekleştirilen 2. Çocuk Festivali'nde çocuklar, animasyon, okçuluk, yüz boyama ve boyama atölyeleri gibi çeşitli etkinliklerle eğlendi. Belediye Başkanı Erol Karadere, çocukları festivale katılmaya davet etti.
Espiye ilçesinde, "2. Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.
Espiye Belediyesince Esentepe Parkı'nda organize edilen festivalde çocuklar, animasyon, okçuluk, yüz boyama ve boyama atölyeleri gibi aktivitelere katıldı.
Belediye Başkanı Erol Karadere, çocukları gün boyu sürecek festivalde eğlenmeye davet etti.
Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel