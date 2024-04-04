Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere Göreve Başladı

CHP'den Espiye Belediye Başkanı seçilen Erol Karadere, mazbatasını alarak görevine başladı.

Espiye Adliyesine giden Karadere, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Espiye Belediyesi önünde personel tarafından karşılanan Karadere'ye başkanlık mührü Belediye Yazı İşleri Müdürü Engin Bahadır tarafından teslim edildi.

Karadere, kendisini belediye başkanlığı makamına 10 yıl sonra yeniden layık gören Espiye halkını mahcup etmeyeceğini söyledi.

İlçeyi daha güzel, yaşanır noktaya çıkaracaklarını belirten Karadere, şöyle devam etti:

"Atamızın yolunda, adaletten, hukuktan ayrılmadan, açık ve şeffaf şekilde yolumuza devam edeceğiz. Herkese hizmet için çıktığımız yolda, yüksek teveccühünüzle yeniden Espiye Belediye Başkanı olmanın, Espiye'mize yeniden hizmet edecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Hep birlikte katılımcı belediyecilik anlayışımızla yöneteceğimiz belediyemizde adil, şeffaf, herkes için yaşanabilir bir Espiye için çalışacağız. Bu yolda birlikte karar verecek, birlikte yol alacağız. Şimdi hep birlikte marka kent Espiye'yi inşa etmek için çok çalışmaya başlayacağız."

Törene, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, CHP İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.