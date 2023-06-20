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23'üncü kattan atlayan adam komşusunun üzerine düştü! 1 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti, komşusu ise yaralandı.

Olay, Gökevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 38 yaşındaki Libya uyruklu Taha H.A., evinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. Taha H.A. her şeyden habersiz işe gitmek üzere aynı binadan çıkan Mehmet Kahraman'ın üzerine düşerek yaralanmasına neden oldu.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Taha H.A. ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Kahraman ise, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

23'üncü kattan atlayan adam komşusunun üzerine düştü! 1 ölü, 1 yaralı

23'üncü kattan atlayan adam komşusunun üzerine düştü! 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Kahraman 3. Sayfa Güncel Haberler

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