Uşak'ta kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ramazan ve 75 yaşındaki Ayşe Dulay çiftinin cenazesi, Ahmetler köyünde toprağa verildi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Ramazan (83) ve Ayşe Dulay (75) çiftinin cenazeleri toprağa verildi.
Dulay çiftinin cenazeleri, Eşme Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ahmetler köyüne getirildi.
Buradaki evlerinde helallik alınmasının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı.
Çiftin cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazede, Dulay çiftinin yakınları üzüntü yaşadı.
Kaza
Ahmetler köyü yakınlarında 11 Aralık'ta B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.
Aynı kazada hayatını kaybeden yayalardan Mehmet Karaman dün Ahmetler köyünde toprağa verilmişti.