Haberler

Uşak'ta kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı

Uşak'ta kazada ölen çift son yolculuklarına uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ramazan ve 75 yaşındaki Ayşe Dulay çiftinin cenazesi, Ahmetler köyünde toprağa verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Ramazan (83) ve Ayşe Dulay (75) çiftinin cenazeleri toprağa verildi.

Dulay çiftinin cenazeleri, Eşme Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ahmetler köyüne getirildi.

Buradaki evlerinde helallik alınmasının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı.

Çiftin cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede, Dulay çiftinin yakınları üzüntü yaşadı.

Kaza

Ahmetler köyü yakınlarında 11 Aralık'ta B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

Aynı kazada hayatını kaybeden yayalardan Mehmet Karaman dün Ahmetler köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Enes Egemen Çıvgın - Güncel
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title