Minyatür sanatçısı, restoranlar için yeni nesil "minyatür menüler" tasarlıyor

Eskişehir'de yaşayan Didem Kalaycı, restoran menülerini üç boyutlu gerçekçi minyatürlerle yeniden yorumluyor.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema ve Televizyon ile Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji bölümlerinden mezun olan 23 yaşındaki Kalaycı, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü diorama ve minyatür sanatını restoran sektörüne taşıdı.

Japonya'daki gerçekçi yemek maketlerinden oluşan "sampuru" kültüründen ilham alan sanatçı, bu fikri kendine özgü tasarım anlayışıyla geliştirerek "minyatür menü" adını verdiği yeni bir dizayn ortaya çıkardı.

Menülerde yer alan yiyecek ve içeceklerin tamamını el işçiliğiyle hazırlayan Kalaycı, şekillendirme, boyama, fırınlama ve vernikleme işlemlerinin ardından menüleri, restoran kullanımına uygun hale gelmesi ve uzun ömürlü olması için koruyucu laminasyonla kaplıyor.

Kalaycı'nın yaklaşık bir haftada özenle hazırladığı menüler, kullanıldığı işletmelere gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.

Minyatür menüler sosyal medyada ilgi görüyor

Didem Kalaycı, AA muhabirine, amacının yalnızca estetik bir ürün ortaya koymak olmadığını belirterek, hazırladığı menülerin müşterilerin sipariş kararını kolaylaştırmasının yanı sıra işletmelere de farklı bir sunum imkanı sağladığını söyledi.

Ziyaretçilerin menüdeki ürünleri görerek seçim yapabildiklerini ifade eden Kalaycı, hazırladığı menülerin bulunduğu işletmeye ilk kez gelen müşterilerin de sipariş verirken daha rahat karar alabildiklerini dile getirdi.

Kalaycı, minyatür menülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"İnsanlar, bu menüleri ilk kez gördüklerinde fotoğraf ve videolarını çekip sosyal medyada paylaşıyor. Paylaşımlar, dünya çapında viral olmaya başladı. Birçok ülkeden onlarca farklı dilde yorum alıyorum. Henüz sürecin başındayım, mart ayından beri bu menüleri üretiyorum ama en büyük hayalim, Türkiye'de birçok restoranda minyatür menüleri görmek. Türkiye'de gastronomi ve sanatı ortak bir noktada buluşturan yeni bir sektör yaratmaktan memnuniyet duyuyorum. Menüler, sosyal medyada paylaşılabilir içerik oluşturarak müşterilerin, işletmenin reklamını yapmasını teşvik ediyor. Aynı zamanda menüde yazılanları anlayamayan turistlerin dil engelini ortadan kaldırıyor ve ilk kez gelen müşteriler için sipariş vermeyi kolaylaştırıyor."

Bazı müşterilerin yalnızca sosyal medyada gördükleri "minyatür menü"yü deneyimlemek için işletmeleri ziyaret ettiklerini anlatan Kalaycı, her ürünü referans fotoğraflarındaki görünümüne en yakın şekilde hazırlamaya çalıştığını, minyatürlerin üretim süresinin ürünün ayrıntısına göre değiştiğini söyledi.

"Menüye daha fazla özen gösterildiğini hissettiriyor"

İşletmelerden ve müşterilerden olumlu geri dönüşler aldığını dile getiren Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bir işletme sahibi müşterim, işletmesindeki müşterilerin benim menülerimi daha önce sosyal medyada gördüğünü ve kendi aralarında 'Bu, minyatür menü değil mi?' diye konuştuklarını bana iletti. QR menülerden ya da yapay zekayla üretilmiş görsellerden çok daha fazla özen gösterildiğini hissettiklerini söylüyorlar."

Didem Kalaycı, Türkiye'nin farklı şehirlerine ürün göndermeye başladığını ve yurt dışından da sipariş aldığını belirterek, projesini büyüterek ileride kendi atölyesini kurmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.