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Eskişehir Valisi, Uluslararası Robot Yarışması'nda Birinci Olan Öğrencileri Ağırladı

Eskişehir Valisi, Uluslararası Robot Yarışması'nda Birinci Olan Öğrencileri Ağırladı
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birinci olan öğrencileri ve danışman öğretmenlerini makamında kabul etti. Vali Aksoy, elde edilen başarının Türkiye ve Eskişehir için gurur verici olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda birinci olan öğrenciler ile öğretmenlerini makamında ağırladı.

Eskişehir'den 5 okulun katıldığı yarışmada birincilikleri kazanan öğrenciler ve danışman öğretmenleri, Aksoy tarafından misafir edildi.

Aksoy, Ayhan Dükkancı danışmanlığında "Tasarla, Çalıştır" kategorisinde birinci olan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon alanı öğrencileri Ertuğrul Selvi ve Furkan Çakır ile Hakan Evrendilek danışmanlığında "RC Sabit Kanat" kategorisinde birinci olan Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Alanı öğrencileri Ömer Faruk Filcioğlu ve Mehmet Erkan'ı tebrik etti.

Kazanılan başarının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, alınan birinciliklerin Türkiye ve Eskişehir adına gurur verici olduğunu belirtti.

Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Sizleri bu büyük başarıdan dolayı yürekten kutluyorum. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda dünya birincisi olarak ülkemizi ve Eskişehir'i gururlandırdınız. Mesleki ve teknik eğitimde elde ettiğiniz bu başarı, gelecekteki kariyerleriniz için önemli bir adımdır. Ahilik ve teknoloji temasıyla düzenlenen bu yarışmada kazandığınız başarı, bilgi ve becerilerinizi en iyi şekilde değerlendirmenin bir sonucudur. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."

Ziyaret, öğrencilerin planladıkları projeler hakkında bilgi vermesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Günhan Özceylan - Güncel
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