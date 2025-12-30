Haberler

Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

Eskişehir Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 2026 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerken, güvenli bir şehir için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Eskişehir sorunlarının tartışılacağı Eskişehir Sempozyumu'nun 2026 yılında düzenleneceğini ifade etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, kentte yaşayan vatandaşların yeni yılını kutladı.

Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2026 yılının herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olmasını diledi.

Savaş ve terörün olmadığı, insanların ölmediği bir yıl temennisinde bulunan Aksoy, şöyle konuştu:

"Herkesin yeni yılını kutluyorum. Eskişehir olarak 'güvenli şehir, Eskişehir' sloganıyla çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. İlimizin huzur ve güvenli için ilgili birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Eskişehir Sempozyumu

Eskişehir'in sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu ve her yönüyle anlatıldığı Eskişehir Sempozyumu'nu 2026 yılı mayıs ayında ilgili paydaşlarla gerçekleştireceklerine dikkati çeken Aksoy, "Amacımız, Eskişehir'i bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Bu konuda yapacağımız çalışmalara katkı sunacak bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Ünlü oyuncu 'Ölmek istiyorum' deyip devlete dava açtı

Ünlü oyuncu "Ölmek istiyorum" deyip devlete dava açtı
Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak