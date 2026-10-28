Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TÜGVA ziyaretinde gençlerin sorularını yanıtladı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TÜGVA ziyaretinde gençlerin sorularını yanıtladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TÜGVA Eskişehir Şubesini ziyaret ederek gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı. Yılmaz, gençlere eğitim ve gelecek hedefleri konusunda tavsiyelerde bulunup milli ve manevi değerlere sahip çıkmalarının önemini vurguladı.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Şubesini ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, gençlerle sohbet eden Yılmaz, onların sorularını yanıtlayarak görüş ve düşüncelerini dinledi.
Açıklamada programdaki görüşlerine yer verilen Vali Yılmaz, gençlerin ülkenin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerinin, milli ve manevi değerlerine sahip çıkarak ülkenin gelişimine katkı sunmalarının önemini vurguladı.
Eğitim ve gelecek hedefleri konusunda gençlere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, çalışmalarında başarılar diledi.