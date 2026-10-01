Eskişehir Valiliği eylülde sokakta çalıştırılan 3 çocuğu eğitime kazandırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de eylül ayında sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 3 çocuk tespit edildi.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalar yürütüldü.

Çocukların sokakta çalıştırılması veya dilendirilmesine ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 24 ihbar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği belirlenen 3 çocuk, sağlık taraması ve aşı uygulamasına yönlendirildi. Zorunlu eğitim çağında olduğu belirlenen bu çocuklar eğitime kazandırıldı.

Kaynak: AA