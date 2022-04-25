Eskişehir, sanata ve sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor

Açılışta konuşan Saltık, "Eskişehir sanata ve sanatçıya çok destek veren bir şehir. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in hassasiyetini tüm ülke biliyor. Sanatçımızın birbirinden güzel eserlerini burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Sayın Canan Güneş'e bu özel sergi ve emekleri için çok teşekkür ediyorum. Herkes bu sergiyi gezip görmelidir" dedi.

Seramik Sanatçısı Canan Güneş ise, "Sanatın hissetmek ve duyguların değişimi olduğuna inanıyorum. Hisseden insanlar olarak zaman zaman duygusuzmuş veya hissizmiş gibi hissetsek de bu boşluk bile bir tür tepki olarak sanata yansıyor. Mat serisi, hayatın mat etkilerine karşı gelişen tepkiler doğrultusunda yaratılmıştır. Somut olarak sunulan mat serisinin, izleyicilerin zihninde yargılayan, sorgulayan, eleştiren ve her şeyin sonucunda, güzeli ve ışıltılı olanı hatırlatan tepkilere dönüşebilmesi dileğiyle" dedi.

Güneş ayrıca, sanata verdiği değer nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti.

Açılışı yapılan Mat Seramik Sergisi, Odunpazarı'nda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi'nde 4 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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