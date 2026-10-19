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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada öldürülen kişiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda silahlı kavgada öldürülen kişiyle ilgili 1 zanlı tutuklandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde dün Muratcan Altun'un (24), pompalı tüfekle öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç. (21) tutuklandı.

Diğer şüpheliler A.B.Ö, M.G.Ü, S.A, A.K, H.K.İ. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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