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Eskişehir Odunpazarı'nda bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, kız arkadaşı tutuklandı

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Eskişehir Odunpazarı'nda bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, kız arkadaşı tutuklandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti; olay sırasında evde bulunan kız arkadaşı elinden yaralandı, tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı. Şüpheli, cinayet suçlamasını kabul etmeyerek kişinin kendisini öldürdüğünü ileri sürdü.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evde bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Büyükdere Mahallesi Sevdik Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede kız arkadaşı Ş.E. ile birlikte yaşayan Osman Koçak (45) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünde bıçak yarası bulunan Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Koçak'ın cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olay sırasında evde bulunan ve ihbarda bulunduğu belirtilen Koçak'ın kız arkadaşının da elinden yaralandığı tespit edildi.

Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tedavisinin ardından Ş.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.E. tutuklandı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmeyerek, Koçak'ın kendisini öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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