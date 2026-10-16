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Eskişehir Odunpazarı'nda 44 yaşındaki kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu

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Eskişehir Odunpazarı'nda 44 yaşındaki kişi sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 44 yaşındaki kişi, sahibi olduğu otelin odasında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi ve cenaze kesin ölüm sebebi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 44 yaşındaki kişi, sahibi olduğu otelin odasında ölü bulundu.

İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bir otelin işletmeciliğini yapan Cüneyt Yılmaz, çalışanlar tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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