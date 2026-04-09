Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerine baskın yapılan 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 779,81 gram kokain, ?239 ecstasy hap, ?161,64 gram sentetik kannabinoid (bonzai), ?24,91 gram esrar, ??29 sentetik hap, ?6 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı