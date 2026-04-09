Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı

Güncelleme:
Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alınarak 779,81 gram kokain, 239 ecstasy hap ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Antalya, Iğdır, Mardin ve Şanlıurfa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerine baskın yapılan 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 779,81 gram kokain, ?239 ecstasy hap, ?161,64 gram sentetik kannabinoid (bonzai), ?24,91 gram esrar, ??29 sentetik hap, ?6 hassas terazi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!