Eskişehir Merkezli Fuhuş Operasyonunda 4 Tutuklama
Eskişehir, Antalya ve Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Eskişehir, Antalya ve Malatya'da belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı yakalandı.
Ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis ekiplerince adliyeye getirilen 7 şüpheli, savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.