Haberler

Modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 tutuklama

Modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen 'modem dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Şüphelilerin, kendilerini internet ve iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıtıp altyapı değişikliği bahanesiyle modem satarak 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Operasyonda 3 kişi ev hapsi, 23 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR merkezli 19 ilde düzenlenen 'modem dolandırıcılığı' operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp, altyapı değişikliği bahanesiyle modem satışı yaparak, dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini çeşitli kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları, mevcut internet altyapılarının Türkiye genelinde değiştiği, eski modemlerin kullanım dışı kalacağı, internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceği, zorunlu altyapı geçişi yapılacağı ve mevcut tarifelerde indirim uygulanacağı yönünde gerçeğe aykırı beyanlarda bulundukları tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonda aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan çoğunluğu kadın 90 şüpheliden 8'i serbest bırakılırken 77'si Eskişehir'de, 5'i bulundukları illerde adliyeye sevk edildi.

53 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken 79'u tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 3 şüpheli hakkında ev hapsi, diğer 23 şüpheli hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

801 KİŞİYİ 116 MİLYON DOLANDIRMIŞLAR

Dosya kapsamında yapılan incelemede şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda faturaların artacağını söyledikleri, bu yöntemle mağdurlar üzerinde teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturdukları, modem satın alma ve kapıda ödeme işlemlerini gerçekleştirmelerini sağladıkları belirlendi. Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük çoğunluğunun mevcut internet altyapıları ile uyumsuz olduğu, modemlerin piyasa değerinin oldukça altında olduğu tespit edildi. Ayrıca Türkiye genelinde 801 mağdurun bulunduğu, şüpheli hesaplarda mağdurlardan geldiği değerlendirilen yaklaşık 116 milyon liralık işlem hacmi para olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan beklenmedik hamle

Telefon piyasasında dengeler değişiyor! Dev markalardan şaşırtan karar
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?
Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı
Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı 3 isim Italiano ile yeniden doğdu

Sergen'in üstünü çizdiği 3 isim Italiano ile yeniden doğdu
Genç kadın dehşeti yaşadı: Çocuklarının gözü önünde eski eşi saldırdı

Boşanma aşamasındaki eşine böyle saldırdı: Çocuklarına aldırış etmedi
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
Büyük rezalet! Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti

Canlı yayın açıp genç kızları aleni bir şekilde fuhşa davet etti