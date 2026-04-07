Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt trafik kazasında yaralandı
Eskişehir'in Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında yaralandı. Kazada, karşı yönden gelen bir otomobille çarpışan makam aracında bulunan Kurt ve şoförü hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan sürücü hayatını kaybetti.

Günyüzü-Sivrihisar karayolunda M.K idaresindeki 26 AA 112 plakalı makam aracı, Hamamkarahisar Mahallesi yakınlarında M.A.T yönetimindeki 26 HE 018 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, M.A.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Kaymakam Kurt ve M.K, Eskişehir Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi'ne ziyarete gelen Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Kurt ve M.K'nin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaymakam Kurt'un bulunduğu aracın Sivrihisar'dan Günyüzü'ne giderken karşı yönden gelen otomobille çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kaymakam Kurt ve şoförünün ciddi bir sağlık sıkıntısının olmadığını belirten Yılmaz, "Maalesef diğer araçta bulunan vatandaşımız vefat etmiş. Çok üzgünüz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kaymakamımıza ve şoförüne acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Vali Yılmaz'a, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Trump'a 'İran'a verdiğin süreyi uzat' çağrısı

Trump'ı durdurmak için bir ülke devrede! Sürpriz bir çağrı geldi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
'İran bu gece yok olacak' diyen Trump'tan yeni açıklama

"İran'ı yok edeceğiz" diyen Trump, tek bir şartla vazgeçecek
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakımda tedavi görüyor

İbrahim Tatlıses yoğun bakıma alındı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada

Teröristlerin hazırlık anı! İki dakika sonra polisimizle tanışıyorlar
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama