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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, 6 aylık enfeksiyon kontrol toplantısına katıldı

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, 6 aylık enfeksiyon kontrol toplantısına katıldı
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin 6 aylık toplantısına katıldı. Toplantıda enfeksiyon kontrol çalışmaları değerlendirilerek hasta ve çalışan güvenliği için süreçlerin sürdürülmesi görüşüldü.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesinin 6 aylık değerlendirme toplantısına katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Devlet Hastanesi İdari Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolüne yönelik son 6 ayda yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda mevcut veriler, alınan tedbirler ve uygulamaların etkinliği ele alınırken, hasta ve çalışan güvenliğinin korunmasına yönelik enfeksiyon kontrol süreçlerinin etkin şekilde sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Bildirici'nin yanı sıra İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı ile Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi yetkilileri de katıldı.

Kaynak: AA
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