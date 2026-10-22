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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, uygulama anaokulunu ziyaret etti

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, uygulama anaokulunu ziyaret etti
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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki uygulama anaokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Aydın, yetkililerden bilgi aldı ve okulun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki uygulama anaokulunu ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Anaokulundaki sınıfları ve eğitim alanlarını gezen Aydın, okulda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Aydın, çocukların gelişimini destekleyen eğitim ortamlarını inceleyerek okulun faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA
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