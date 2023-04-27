ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVAALANI'NDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

ESKİŞEHİR Hasan Polatkan Havaalanı'nda kurulan sandıkta Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar için oy verme işlemi başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havaalanı'na 1 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar, sabah saatlerinden itibaren oy kullanmaya başladı. Seçmenler, milletvekili oy pusulasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinde pusulaya 'evet' oyu basarak şeffaf sandıklara attı. Almanya'da yaşayan ve bir süre önce Türkiye'ye geldiğini ifade eden Ayşe Samantepe, Eskişehir'e 2 ay önce geldim. Oyumu kullanmak için havaalanına geldim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Emekli olduktan sonra Eskişehir'e geldim. Eskişehirli oldum artık Almanya'yı terk ettim. Daha önce konsolosluklar uzak olduğu için kullanamıyordum. Burası çok iyi oldu dedi.