Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla video yayımladı

Güncelleme:
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumdaki önemini vurgulayan bir video yayımladı. Videoda, kadınların her alandaki rolleri ve emniyet teşkilatında görevli kadın polislerin güvenlikteki rolü işlendi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumdaki önemine dikkati çeken video yayımladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, kadınların hayatın her alanında üstlendiği rollere vurgu yapıldı.

Paylaşımda, "Kadınlar hayatın her alanında, her rolde, emeği, cesareti ve sevgisiyle topluma yön veren görünmez kahramanlardır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Hazırlanan videoda emniyet teşkilatında görev yapan kadın personelin görev başındaki görüntülerine de yer verilerek, kadın polislerin güvenliğin sağlanmasındaki rolü yansıtıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
