Üye Girişi
Haberler

Kilit Harekatı'nda şehit olan sözleşmeli erin ailesine acı haber ulaştı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammet Tunahan Evcin'in(25) acı haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gökmeydan mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammet Tunahan Evcin'in(25) acı haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gökmeydan mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Odunpazarı Gökmeydan Eskişehir Terör Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title