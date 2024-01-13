Kilit Harekatı'nda şehit olan sözleşmeli erin ailesine acı haber ulaştı
Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammet Tunahan Evcin'in(25) acı haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gökmeydan mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Muhammet Tunahan Evcin'in(25) acı haberi Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gökmeydan mahallesinde yaşayan ailesine ulaştı.