Eskişehir'deki Ormanda Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Beyazaltın Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Helikopter ve uçakla havadan yapılan çalışmalar ise havanın kararmasıyla birlikte sona erdi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme çalışmalarına Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri de destek veriyor. Seyrek konumlanan karaçam ve bodur ardıç ağaçların bulunduğu ormanda, yangın ulaşımı güç olan yamaçlarda sürüyor.