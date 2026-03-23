Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir'de meydana gelen ve eski bakanların da aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası sonrası adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yaralılara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir'de meydana gelen, aralarında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da olduğu 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

