Eskişehir'de Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin davada sevgilisi beraat etti

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sevgilisi Yılmaz Sazak (34), beraat etti. Mahkeme kararında, "Atılı suçu işlediği, her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı deliller sabit görülmediğinden, 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi" denildi. Anne Telli Özokçu karara tepki gösterirken, Zerin'in ablası Zeynep Altunluoğlu da adliye çıkışında fenalaşarak bayıldı.

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede de yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Ailenin avukatı Ahmet Seyhan, beraat kararına itiraz edeceklerini ifade ederek, "Şaka gibi bir karar, ama komik değil diyoruz. Ama bundan sonrası için, Eskişehir bölgesi için önerim, kadınların daha dikkatli olması. Çünkü, katiller serbest. Katillerin serbest olduğu bir adalet sistemi de maalesef güvenilir değildir. Hem Aile Bakanlığı hem biz karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.