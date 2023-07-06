Eskişehir'de yerli ve milli buğday çeşitleri tanıtıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen 'Yerli ve Milli Buğday Çeşitleri Tanıtım Şenliği'nde, geliştirilen ekmeklik buğday çeşitleri tanıtıldı. Şenlikte konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tohumun önemine vurgu yaparak, verimin tohumdan başladığını belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise Türkiye'nin un tedarikçisi olduğunu ve buğday çeşitleri üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen "Yerli ve Milli Buğday Çeşitleri Tanıtım Şenliği"nde, geliştirilen ekmeklik buğday çeşitleri tanıtıldı.

Bahçecik Mahallesi'nde düzenlenen şenlikte konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, kendisinin de bir çiftçi olarak tohumun ne anlama geldiğini gayet iyi bildiğini söyledi.

Verimin tohumdan başladığına dikkati çeken Yüzügüllü, "Tohum iyi olursa mahsulün verimi artar. Tabii ki ülkemiz her yönüyle ilerliyor. Çiftçilikte de tarımda da böyle önemli çalışmalar sonucunda verim artıyor. Verim artıkça çiftçinin yüzü gülüyor. Çiftçinin yüzü gülünce Türkiye'nin yüzü gülüyor." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, geçmişte hem Türkiye'de hem de dünyada etkili olan kuraklık nedeniyle çiftçilerin verim kayıpları yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük un tedarikçilerinden biri olduğunu kaydeden Gümüş, "Dünya bulgur ihracatının yüzde 60'ı Türkiye'nin elinde. İtalya'ya pizza hamuru, Almanya'ya yarı pişmiş ekmek gönderiyoruz. Birleşmiş Milletlerin bütün un ihtiyacını Türkiye karşılıyor." diye konuştu.

Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerden etkilenmemek için buğday çeşitleri üzerinde önemle durduklarını belirten Gümüş, yüksek verim alabilmek amacıyla buğday çeşitleri üzerine çalışma yaptıklarını ifade etti.

Üretici Abdullah Güngör de 12 çeşit buğdayın deneme üretimini standartları aşmadan gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, geliştirilen buğday çeşitlerinin tanıtımı ve müzik dinletisi yapıldı.