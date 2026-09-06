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Tepebaşı'nda Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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