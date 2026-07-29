Haberler

Eskişehir'de yangında ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı

Eskişehir'de yangında ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ayakları yanan kediye ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanda bulunan 24 dairenin tamamı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın esnasında dışarıda olan ev sahibi kadın, alevlerin arasında kalan kedisini dışarı çıkarttı. Ayaklarında yanıklar oluşan kediye ilk müdahale olay yerinde bulunan ambulansta, sağlık ekiplerince yapıldı. Müdahalenin ardından kedi, sahibi tarafından götürüldüğü veterinerde tedavi altına alındı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı

18 yıllık yasak aşk cinayetine İstinaf dokunuşu: Yeni koca da...