Eskişehir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, ölü bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki kadın, ölü bulundu.
Arifiye Mahallesi Postane Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katınca yalnız yaşayan Hayriye Tezer Ulu'dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren ekipler, Ulu'yu hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ulu'nun cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.