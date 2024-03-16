Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bir ihbarı değerlendiren polis, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 43,63 gram sentetik uyuşturucu, 28,21 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.