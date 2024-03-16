Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Bir ihbarı değerlendiren polis, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 43,63 gram sentetik uyuşturucu, 28,21 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve kente uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bir ihbarı değerlendiren polis, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 43,63 gram sentetik uyuşturucu, 28,21 gram esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.