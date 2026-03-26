Eskişehir'de otobüs durağında uyuşturucu madde kullanan zanlı yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir otobüs durağında uyuşturucu madde kullanan şüpheli gözaltına alındı.

Vadişehir Mahallesi Kartopu Caddesi'nde bir otobüs durağında uyuşturucu kullanan şüpheliyle ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Odunpazarı Suç Araştırma Bürosu ve Asayiş Şube Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda zanlının kimliği tespit edildi.

Şüpheli C.K. (38), polis ekiplerince evinde yakalandı.

Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.