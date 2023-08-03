Eskişehir'de Üvey Kardeş Sokakta Tartıştığı Kişiyi Öldürdü

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu çalışanı olan Sezer Keklikçi, sokakta çıkan tartışmada üvey kardeşi Caner Ç. tarafından öldürüldü. Caner Ç., Ankara'ya gitmek üzereyken yakalandı. Olayla ilgili 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÜVEY KARDEŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Eskişehir'de, akaryakıt istasyonu çalışanı Sezer Keklikçi'yi sokakta çıkan tartışmada öldüren kişinin üvey kardeşi Caner Ç. (22) olduğu tespit edildi. Olayın ardından kaçan Caner Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaşadığı Ankara'ya gitmek üzereyken yakalandı. Annesi Necla Ç. (55) ve babası Necmi Ç. (66) ile birlikte Eskişehir'e düğüne geldiği öğrenilen Caner Ç.'nin, Sezer Keklikçi'yi, aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğü ifade edildi. Keklikçi'nin annesi Necla Ç. ile üvey babası Necmi Ç. de gözaltına alındı.

Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,