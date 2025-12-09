Eskişehir'de Halk Eğitim Merkezi'nde açılan protez tırnak kursu ilgi görüyor

Eskişehir'deki Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde hayata geçirilen protez tırnak kursu ilgi görüyor.

Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki merkezde hafta içi her gün 13.00 ila 17.30 saatlerinde gerçekleştirilen kurs için en az 14 yaş şartı aranıyor.

Adayların programın gerektirdiği temel fiziksel ve psiko motor becerilere sahip olmaları başvuru için yeterli kabul ediliyor.

Kursun eğitmeni Kübra Bingöl Çelik, gazetecilere, 2013 yılından bu yana halk eğitim merkezlerinde görev yaptığını anlatarak, Nafiye Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde kurulan protez tırnak atölyesinin Türkiye'de alanında ilk olduğunu söyledi.

Mesleğinde kazandığı deneyimin ardından halk eğitim merkezleri bünyesinde görev yapmaya başladığını belirten Çelik, "Kurum müdürümüz Kerim Erzincanlı ve müdür yardımcılarımızın desteğiyle Türkiye'nin ilk protez tırnak atölyesini kurduk. Kursumuzda protez tırnağı hem estetik hem de görsellik açısından çeşitli tekniklerle öğretiyoruz." diye konuştu.

Çelik, 92 saatlik modülün ardından ileri seviye eğitimlerin de açıldığını kaydederek, "Temel medikal manikür, kalıcı oje, jel güçlendirme, yarım ay tips kapsül sistem, jel tips ve şablon üst form gibi eğitimler veriyoruz. Yoğun talep nedeniyle bir hafta içinde 20 kişilik 4 grup açıyoruz ve kayıtlarımız birkaç dakika içinde doluyor." dedi.

Merkez tarafından verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olduğunu ve uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu dile getiren Çelik, "Kursiyerlerimiz bu belge ile hem yurt içinde hem yurt dışında iş yeri açabilir, çalışabilir. Modülleri tamamlayanlar ustalık belgesi sınavlarına girerek kendi yerlerini açabiliyor, hatta halk eğitim merkezlerinde eğitmen olarak görev yapabiliyorlar." diye konuştu.

Kursiyerlerden Tuğba Öbek ise otomasyon öğretmenliğinden güzellik sektörüne geçiş yaptığını belirterek, "Sektördeki popülerliği ve kazanç potansiyelini gördüğüm için bu eğitimi almak istedim. Kadınlara yönelik mesleklerin sürekliliği olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Öbek, halk eğitim merkezinde kurulan atölyenin çok başarılı olduğunu ve henüz kursun ilk aşamasında olduğunu anlatarak, daha sonra "nail art" ve ustalık belgesi süreçlerini tamamlayıp kendi iş yerini açmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.