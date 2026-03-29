Eskişehir'de arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan çocuk öldü

Eskişehir'in İnönü ilçesinde arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Ev sahibi M.F.Y'nin elinde bulunan tüfeğin kazara ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı

Mert Hakan'ın cezaevinden ilk görüntüsü! Herkes aynı detaya takıldı
Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu! İşte İstanbul'un sıralaması

İşte dünyanın en kalabalık şehirleri! İstanbul'un sıralaması şaşırttı
Boşanma aşamasındaki eşini katledip intihara kalkıştı

Hayatının baharındaydı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
ABD'de milyonlar, Trump'a karşı 'Krallara Hayır' protestosu düzenledi

Trump'ı küplere bindiren görüntü
Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var

Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
Mircea Lucescu antrenman öncesi yere yığıldı! Hastaneye kaldırıldı

Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı