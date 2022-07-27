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Eskişehir'de tramvay hattında arıza

Eskişehir'de tramvay hattında arıza

Eskişehir'de tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle ulaşım aksadı.

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Eskişehir'de tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, Otogar- Osmangazi Üniversitesi seferini yapan tramvayın üstünde bulunan elektrik bağlantı çubuğu, İki Eylül Caddesi'ndeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önündeki durak yakınlarında kırıldı.

Bunun üzerine katener hattında arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

ESTRAM ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu arıza giderilerek toplu taşıma hizmeti yeniden verilmeye başlandı.

AA / Enes Yalçın - Güncel

Osmangazi Eskişehir Eylül Güncel Haberler

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