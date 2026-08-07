Odunpazarı'nda Zincirleme Kaza ve Kavga: 1 Bıçaklı Yaralı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı, 1 kişi de darbedildi.

H.İ.S. idaresindeki 26 EY 276 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde dönüş yaptığı sırada T.D. (16) yönetimindeki 26 AOG 671 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

Kaldırıma çıkan motosiklet, yol kenarındaki bir iş yerinin kapı camını kırarak içeri girdi.

İş yerinde oluşan zarardan dolayı taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.D, iş yeri sahibinin akrabası olan S.A'yı bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Ayrıca çıkan kavgada, hafif ticari araç sürücüsü H.İ.S. de darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralanan S.A. ile yaralı H.İ.S. ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan T.D. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA