Haberler

Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğerine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.G. (36) idaresindeki 26 VK 866 plakalı otomobil, Eskişehir- Ankara kara yolu 42'nci kilometresindeki Doğanca Kavşağı'nda Nurdoğdu Bıyık (77) idaresindeki 11 DC 433 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nurdoğdu Bıyık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan aynı araçtaki M.K. (57) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA " / " + Ali Furkan Çetiner -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti