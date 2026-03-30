TIR'ın otomobile çarpıp sürüklediği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek bir otomobile çarptı. Kazada, 43 yaşındaki Kezban Çivi hayatını kaybederken, sürücü Zafer Çivi ve Ela Can Çivi yaralandı. Kaza anı bir aracın kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın çarptıktan sonra metrelerce sürüklediği otomobildeki Kezban Çivi (43) öldü, sürücü Zafer Çivi (48) ile Ela Can Çivi (18) yaralandı. Kaza seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi karayolunda meydana geldi. M.Ç. (60) idaresindeki 33 DTY 82 çekici plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen TIR, Seyitgazi'den Eskişehir istikametine giden Zafer Çivi yönetimindeki 03 AK 218 plakalı otomobile çarparak, metrelerce sürükledi. İki araç da şarampole devrilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Kezban Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Ela Can Çivi ile Zafer Çivi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen Kezban Çivi'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı Eskişehir-Seyitgazi istikametinde seyir halinde olan bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, TIR'ın kaygan yolda karşı şeride geçerek, devrildiği görüldü. Çevredekilerin yardıma koşarak, yaralılara müdahale etmeye çalıştığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı

12 yıl sonra yakalanıp Türkiye'ye getirilen hainle ilgili yeni gelişme
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu...
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Fenerbahçe'den gündemi sarsan Passolig iddialarına yanıt

''Yeni anlaşma rekor tutarla imzalanmıştır'' deyip müjdeyi verdi
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu'ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar

Hakan Çalhanoğlu'ndan olay sözler: Bizi kışkırtmaya çalışıyorlar