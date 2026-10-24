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Eskişehir'de tarlaya giren TIR işletme duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı

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Eskişehir'de tarlaya giren TIR işletme duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
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Eskişehir-Bilecik kara yolunda tarlaya girip işletme duvarına çarpan TIR'ın şoförü H.A. (67) ile yanındaki Ş.A. (35) yaralandı. Kabinde sıkışan H.A., itfaiyenin 2 saati aşan çalışmasıyla çıkarıldı; iki yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİR'de tarlaya girip duvara çarpan TIR'ın şoförü H.A. (67) ile yanındaki Ş.A. (35) yaralandı. Kabinde sıkışan sürücü H.A., itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir- Bilecik kara yolunda meydana geldi. H.A.'nın kontrolünü yitirdiği 10 TL 666 plakalı TIR, yoldan çıkıp tarlaya girerek, bir işletmenin duvarına çarptı. Kazada, TIR şoförü H.A. ile yanındaki Ş.A. ezilen kabin içerisinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kabin içerisinde sıkışan sürücü H.A.'yı kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 2 saati aşan müdahalenin ardından H.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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